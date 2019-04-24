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За пыль на дорогах мэрию Челябинска будут штрафовать

Главная Общество
Челябинск
19:17 24 Апреля 2019
челябинск, штраф, мусор, город
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Министерство экологии  вынесло предостережение администрации Челябинска за неудовлетворительное состояние города.  Жители мегаполиса просят привести улицы в порядок, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru в Челябинске.

Горожане жалуются на грязь и пыль на дорогах. Региональное министерство экологии  адресовало мэру Челябинска предписание провести влажную уборку улиц.  Если администрация проигнорирует предостережение минэкологии, то будет оштрафована.

 «Те работы, которые идут сейчас, для Челябинска недостаточны. При усилении ветра город стоит в пылевой завесе. Ответственность за содержание дорог несет городская администрация», - подчеркнул начальник управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Минэкологии указало в предостережении, что требует от мэрии отчитаться о проведенных мероприятиях в течение 70 дней. Иначе с администрации Челябинска будет взыскан штраф в размере от 20 до 100 тысяч рублей.

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