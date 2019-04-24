Доступная медпомощь должна оказываться рядом с домом

В поселке Саламат Варненского района глава Челябинской области Алексей Текслер посетил новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщает собственный корреспондент sibnovosti.ru в Челябинске.

Модульное здание ФАПа возвели в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Объект обошелся в 6 миллионов рублей. Первых пациентов здравпункт принял в начале апреля. Новый ФАП будет обслуживать 278 человек, в том числе 84 детей.

«Первичная медицинская помощь должна оказываться рядом с домом. ФАП в Саламате - хороший пример, как это должно быть организовано. Всего до 2021 года в области появится около 100 таких объектов», - подчеркнул Алексей Текслер.

Сельчане смогут прийти на амбулаторный прием, измерить антропометрические данные, поставить прививку, пройти диспансеризацию и при необходимости получить направление к узкому специалисту.

Алексей Текслер поставил задачу возвести аналогичные объекты на всей территории Южного Урала.