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Доступная медпомощь должна оказываться рядом с домом

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Челябинск
20:29 24 Апреля 2019
челябинск, мединский, помощь
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В поселке Саламат Варненского района глава Челябинской области Алексей Текслер посетил новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщает собственный корреспондент sibnovosti.ru в Челябинске.

Модульное здание ФАПа возвели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».  Объект обошелся в 6 миллионов рублей. Первых пациентов здравпункт принял в начале апреля. Новый ФАП будет обслуживать 278 человек, в том числе 84 детей.

«Первичная медицинская помощь должна оказываться рядом с домом. ФАП в Саламате - хороший пример, как это должно быть организовано. Всего до 2021 года в области появится около 100 таких объектов», -  подчеркнул Алексей Текслер.

Сельчане смогут прийти на амбулаторный прием, измерить антропометрические данные, поставить прививку, пройти диспансеризацию и при необходимости получить направление к узкому специалисту.
Алексей Текслер поставил задачу возвести аналогичные объекты на всей территории Южного Урала.

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