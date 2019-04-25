25 апреля
Челябинск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Челябинск
...

Южноуральцы жалуются на работу операторов ТКО

Главная Общество
Челябинск
09:00 25 Апреля 2019
челябинск, мусор, оператор
версия для печати Ico_print

В министерстве экологии Челябинской области подвели итоги работы «горячей линии» по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Звонки поступали со всей области - от крупных муниципалитетов до небольших сел, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru в Челябинске.

Большинство звонков поступило из Челябинска и Карабаша. Южноуральцы рассказали о переполненных контейнерных площадках, некачественной работе управляющих компаний и перевозчиков.

В социальных сетях люди оставляют сообщения с геометками о расположении несанкционированных свалок и заваленных отходами контейнеров.

Ввиду возникающих проблем в логистике поступает большое количество жалоб на региональных операторов. Так, жители Горного кластера, куда входят Саткинский, Катав-Ивановский, Ашинский муниципальные районы, Усть-Катавский и Трехгорный городские округа, отмечают несистемный вывоз мусора на своих территориях.

«Наши специалисты формируют из полученных данных заявки, анализируют информацию и передают в профильное управление министерства экологии. Дальше данные напрямую поступают к региональным операторам, которые должны их отработать в течение дня и отчитаться о выполнении работ. Мы тесно работаем с региональными операторами и просим их оперативно реагировать на обращения граждан. Сбои происходят в связи с проводимыми субботниками на территориях, в результате которых происходит переполнение контейнеров», -  сообщает начальник управления экологического просвещения минэкологии региона Виталий Безруков.

По закону, управляющие компании должны заключать отдельные договоры с региональными операторами и не осуществлять складирование отходов после субботников на контейнерных площадках.

Сотрудники Управления «Государственной жилищной инспекции Челябинской области» совместно со специалистами минэкологии  организуют рейды по площадкам сбора ТКО.  

Общество / НОВОСТИ
Новости Челябинска: Доступная медпомощь должна оказываться рядом с домом

Доступная медпомощь должна оказываться рядом с домом

24 Апреля 2019 г.
На Южном Урале начнется массовое строительство фельдшерских пунктов
Новости Челябинска: За пыль на дорогах мэрию Челябинска будут штрафовать

За пыль на дорогах мэрию Челябинска будут штрафовать

24 Апреля 2019 г.
Администрация Челябинска обязана провести влажную уборку улиц
Новости Челябинска: На саммитах ШОС и БРИКС-2020 ансамбль "Урал" станцует "Бразилию"

На саммитах ШОС и БРИКС-2020 ансамбль "Урал" станцует "Бразилию"

23 Апреля 2019 г.
Поставлен африканский танец, идет работа над постановкой индийского и китайского номеров
Новости Челябинска: В Челябинске архитектурный памятник ушел " с молотка" за 1,5 миллиона

В Челябинске архитектурный памятник ушел " с молотка" за 1,5 миллиона

22 Апреля 2019 г.
Впервые для отчуждения постройки собственности региона применена процедура конкурса
Новости Челябинска: В Екатеринбурге появится космический музей

В Екатеринбурге появится космический музей

22 Апреля 2019 г.
Идею предложил космонавт Сергей Прокопьев
Новости Челябинска: Уральский полпред раскритиковал уборку автодороги Екатеринбург – Челябинск

Уральский полпред раскритиковал уборку автодороги Екатеринбург – Челябинск

19 Апреля 2019 г.
ФКУ «Уралуправтодор» обещает очистить ее от мусора к концу апреля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Челябинска: Сделано на Урале: свердловский портал по продвижению экспорта доступен на 5 языках

Сделано на Урале: свердловский портал по продвижению экспорта доступен на 5 языках

22 Апреля 2019 г.
Посетителям представят информацию на арабском, испанском, китайском и французском языках
Новости Челябинска: Свердловские ученые разработали уникальную диагностическую систему для ГРЭС

Свердловские ученые разработали уникальную диагностическую систему для ГРЭС

25 Апреля 2019 г.
Уральский энергетический институт выиграл тендер на сумму 7,5 млн рублей
Новости Челябинска: "Белые" металлурги показали новые технологии на форуме "Чистая страна"

"Белые" металлурги показали новые технологии на форуме "Чистая страна"

22 Апреля 2019 г.
Первостепенное внимание на повышение экологической безопасности производства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356