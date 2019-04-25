Южноуральцы жалуются на работу операторов ТКО

В министерстве экологии Челябинской области подвели итоги работы «горячей линии» по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Звонки поступали со всей области - от крупных муниципалитетов до небольших сел, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru в Челябинске.

Большинство звонков поступило из Челябинска и Карабаша. Южноуральцы рассказали о переполненных контейнерных площадках, некачественной работе управляющих компаний и перевозчиков.

В социальных сетях люди оставляют сообщения с геометками о расположении несанкционированных свалок и заваленных отходами контейнеров.

Ввиду возникающих проблем в логистике поступает большое количество жалоб на региональных операторов. Так, жители Горного кластера, куда входят Саткинский, Катав-Ивановский, Ашинский муниципальные районы, Усть-Катавский и Трехгорный городские округа, отмечают несистемный вывоз мусора на своих территориях.

«Наши специалисты формируют из полученных данных заявки, анализируют информацию и передают в профильное управление министерства экологии. Дальше данные напрямую поступают к региональным операторам, которые должны их отработать в течение дня и отчитаться о выполнении работ. Мы тесно работаем с региональными операторами и просим их оперативно реагировать на обращения граждан. Сбои происходят в связи с проводимыми субботниками на территориях, в результате которых происходит переполнение контейнеров», - сообщает начальник управления экологического просвещения минэкологии региона Виталий Безруков.

По закону, управляющие компании должны заключать отдельные договоры с региональными операторами и не осуществлять складирование отходов после субботников на контейнерных площадках.

Сотрудники Управления «Государственной жилищной инспекции Челябинской области» совместно со специалистами минэкологии организуют рейды по площадкам сбора ТКО.