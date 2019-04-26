Из Екатеринбурга в Магадан - прямым рейсом

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает новый рейс Екатеринбург - Магадан - Екатеринбург. Новое направление откроется уже в июне этого года, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Екатеринбурга.

Пока отправка пассажиров этим рейсом запланирована один раз в неделю. Самолеты до Магадана будут делать остановку в столице Якутии.

Стоимость билета из Екатеринбурга до Магадана начинается от 17 тысяч рублей в одну сторону, до Якутска – от 14 700 рублей. Из столицы Якутии до Магадана можно будет добраться по цене от 7 тысяч рублей.

В пресс-службе авиакомпании сообщают, что на маршруте будет действовать субсидированный тариф (7 500 рублей в одну сторону). Скидка предоставляется молодым людям до 23 лет, пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и их сопровождающим.