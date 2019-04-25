Челябинцев со своей культурой знакомят студенты из Африки

В Южно-Уральском государственном университете пройдет День африканской культуры. Этот праздник организовали студенты, которые приехали учиться в Челябинск из африканских стран, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

На такой национальный День открытых дверей в университет приглашены представители посольств и консульств африканских стран. Иностранные студенты подготовили видеопрезентацию об особенностях культуры Африки. Молодые люди познакомят россиян с танцами, обычаями и традициями своего государства.

«Африканские студенты приготовили разнообразную творческую программу. Они исполнят национальные песни, танцы и стихи в красочных национальных костюмах, покажут театрализованную постановку по мотивам народной сказки и примут участие в познавательных играх», - сообщают в пресс-службе вуза.

Вузы Южного Урала в настоящее время активно развивают сотрудничество со странами Африки. Только в ЮУрГУ учится более 30 студентов из 11 африканских стран – ЮАР, Гвинеи, Анголы, Камеруна, Замбии, Зимбабве и т.д.

На мероприятии выберут нового президента Ассоциации африканских студентов ведущего вуза Челябинска, которая является важной частью Ассоциации иностранных студентов Южного Урала.