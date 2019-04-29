29 апреля
Челябинск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Челябинск
...

Апрельская «зима»: на Урал пришли снегопады

Главная Общество
Челябинск
13:25 29 Апреля 2019
челябинск, екатеринбург, снегопад
версия для печати Ico_print
Апрельская «зима»: на Урал пришли снегопады

Снегопад в Челябинске прекратился сегодня, 29 апреля, только  к полудню, а  начался еще ночью, сообщает  собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.Утром Челябинск из-за снегопада «встал» в семибалльных пробках. На дороги областного центра вышла снегоуборочная техника. В мэрии отметили, что снег убирают там, где высота сугробов выше определенных показателей.

«Это штатная ситуация. В данный момент снегопад прекратился. Техника работает в стандартном режиме, чуть повышенном. Мы убираем там, где по договору идет слишком много снега», - отметил глава Челябинска Владимир Елистратов.

Накануне снег выпал и в Екатеринбурге. О возможных аномальных осадках сообщала служба МЧС России по Челябинской области, ожидали неблагоприятные погодные условия и метеорологи. По их прогнозам, уже завтра погода начнет улучшаться.

 
Общество / НОВОСТИ
Новости Челябинска: Из Екатеринбурга в Магадан - прямым рейсом

Из Екатеринбурга в Магадан - прямым рейсом

26 Апреля 2019 г.
«Уральские авиалинии» открыли новый маршрут
Новости Челябинска: Челябинцев со своей культурой знакомят студенты из Африки

Челябинцев со своей культурой знакомят студенты из Африки

25 Апреля 2019 г.
Студенты из африканских стран организовали праздник
Новости Челябинска: Южноуральцы жалуются на работу операторов ТКО

Южноуральцы жалуются на работу операторов ТКО

25 Апреля 2019 г.
Подвели итоги работы «горячей линии» по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами
Новости Челябинска: Доступная медпомощь должна оказываться рядом с домом

Доступная медпомощь должна оказываться рядом с домом

24 Апреля 2019 г.
На Южном Урале начнется массовое строительство фельдшерских пунктов
Новости Челябинска: За пыль на дорогах мэрию Челябинска будут штрафовать

За пыль на дорогах мэрию Челябинска будут штрафовать

24 Апреля 2019 г.
Администрация Челябинска обязана провести влажную уборку улиц
Новости Челябинска: На саммитах ШОС и БРИКС-2020 ансамбль "Урал" станцует "Бразилию"

На саммитах ШОС и БРИКС-2020 ансамбль "Урал" станцует "Бразилию"

23 Апреля 2019 г.
Поставлен африканский танец, идет работа над постановкой индийского и китайского номеров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Челябинска: Южноуральская свинина попала в рейтинг любимых продуктов Китая

Южноуральская свинина попала в рейтинг любимых продуктов Китая

29 Апреля 2019 г.
Челябинская область входит в десятку лучших производителей мяса птицы, свинины и яиц в стране
Новости Челябинска: Свердловский форум "«Большой Урал" » отрыл новые туристические направления

Свердловский форум "«Большой Урал" » отрыл новые туристические направления

25 Апреля 2019 г.
А также собрал на одной площадке 8 стран и 28 российских регионов
Новости Челябинска: В Челябинске заводы снижают выбросы в атмосферу

В Челябинске заводы снижают выбросы в атмосферу

24 Апреля 2019 г.
Благодаря новым экотехнологиям, на заводе «Мечел-Кокс» смогли повысить герметичность оборудования
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356