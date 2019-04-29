Апрельская «зима»: на Урал пришли снегопады

Снегопад в Челябинске прекратился сегодня, 29 апреля, только к полудню, а начался еще ночью, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.Утром Челябинск из-за снегопада «встал» в семибалльных пробках. На дороги областного центра вышла снегоуборочная техника. В мэрии отметили, что снег убирают там, где высота сугробов выше определенных показателей.

«Это штатная ситуация. В данный момент снегопад прекратился. Техника работает в стандартном режиме, чуть повышенном. Мы убираем там, где по договору идет слишком много снега», - отметил глава Челябинска Владимир Елистратов.

Накануне снег выпал и в Екатеринбурге. О возможных аномальных осадках сообщала служба МЧС России по Челябинской области, ожидали неблагоприятные погодные условия и метеорологи. По их прогнозам, уже завтра погода начнет улучшаться.