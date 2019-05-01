Более 20 тысяч челябинцев встретят Первомай на главной площади города

Челябинская область 1 мая присоединится к всероссийскому празднованию Дня весны и труда. Традиционно масштабную акцию проводят региональные профсоюзы, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

В этом году в Челябинске демонстрация трудящихся пройдет под лозунгом "За справедливую экономику в интересах человека труда".

На Южном Урале Первомай пройдет в форме шествий и митингов. Самые массовые мероприятия состоятся в Челябинске: по подсчетам городских властей, в них примут участие более 20 тысяч человек.

Областная федерация профсоюзов и пять политических партий организуют своих сторонников и пройдут праздничными колоннами по центральным улицам города. На площади Революции состоится митинг, а на Театральной площади пройдет праздничный концерт.

Фото: 1obl.ru