«Мертвые души» по - челябински

Челябинское УФАС выявило серьезное нарушение в работе регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов. Компания ООО «Центр коммунального сервиса» при начислении квитанций, очень завышая, указывала неверное количество жильцов, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Челябинцы обратились с жалобами в региональное УФАС. Люди предоставили квитанции за вывоз мусора, в которых регоператор указал несуществующих жильцов.

«ООО «Центр коммунального сервиса» выставило потребителям счета на оплату услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами за январь-февраль 2019 года, при этом в счетах указано неверное количество проживающих лиц в жилых помещениях в сторону увеличения. Так, по ряду адресов указано от 5 до 15 проживающих, тогда как фактически по адресу зарегистрировано и проживает от 2 до 4 человек», - сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Напомним, что на территории Челябинского кластера расчет за вывоз ТКО производится, исходя из норматива накопления твердых коммунальным отходов и числа постоянно проживающих потребителей в жилом помещении.

Челябинское УФАС России выдало предписание «Центру коммунального сервиса» и потребовало произвести перерасчет потребителям размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.