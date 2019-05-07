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На Челябинск надвигается аномальная жара

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Челябинск
15:46 7 Мая 2019
челябинск, трасса, жара
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 По прогнозам синоптиков, уже 8 мая в Челябинске столбик термометра достигнет +30-ти градусов, поэтому в Южно -Уральском Федеральном управлении  дорог предупредили об ограничении движения большегрузных фур, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru в Челябинске.

В период аномальной жары движение фур по федеральным трассам будет ограничено.  Напомним, через Челябинскую область проходят важные автомобильные дороги России, в том числе трасса М-5 «Урал».

Эти меры необходимы для защиты дорожного покрытия.  По закону, движение для большегрузов по дорогам с асфальтобетонным покрытием запрещено при дневной температуре выше 32 градусов. Движение будет разрешено только ночью с 22:00 до 10:00.

Эти правила не будут распространяться на рейсовые автобусы, дорожную технику и транспорт экстренных служб.

Фото: moyidorogi.ru

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