8 мая
Челябинск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Челябинск
...

«Разберите завалы! Для людей это небезопасно»

Главная Общество
Челябинск
13:27 8 Мая 2019
челябинск, губернатор, мусор, требования
версия для печати Ico_print

 Алексей Текслер,  временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области, посетил с рабочим визитом Троицкий район. Глава Южного Урала заехал во дворы Троицка, где уже более месяца не вывозится мусор. По словам жителей поселка Энергетиков, контейнерные площадки во дворах уже давно завалены мешками с  мусором, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru в Челябинске.

Также люди пожаловались на заброшенные руины бараков, здесь давно никто не живет. Заброшенные постройки  не огорожены, не охраняются, и в них играют дети. 

 «Это просто бардак, мусор не вывозится, спиленные ветки деревьев лежат месяц и захламляют улицу, нужно срочно решить проблему. Разберите завалы! Для людей это небезопасно», - отметил врио губернатора Челябинской области.

Жители общежития поселка ГРЭС обратили внимание руководителя области на аварийное состояние своего жилья. Здание непригодно для жизни, но люди в нём живут, они пригласили Алексея Текслера посмотреть, в каких условиях вынуждены находиться.

 «Несколько лет здание стоит без окон, с дырами в полу, со сломанными лестницами, в подъезде сырость. Отопления в квартирах  нет с апреля, в подъездах разрушены лестницы», - пожаловалась жительница общежития.

Между тем, дом в прошлом году признан аварийным. Глава региона поручил незамедлительно расселить людей.

 «Я не представляю, как в этом доме можно жить. Дал поручение мэру вместе с областными специалистами, как можно быстрее переселить людей. Исполнение проверю», - заявил Алексей Текслер.

Глава региона также заехал в поселок Гончарка - посмотреть  на  горы мусора, который никто не убирает. Руководитель области дал неделю главе города Александру Виноградову на исправление ситуации по уборке мусора и несанкционированных свалок, а также потребовал привести в порядок другие улицы и дворы Троицка.

Фото правительства Челябинской области

Общество / НОВОСТИ
Новости Челябинска: На Челябинск надвигается аномальная жара

На Челябинск надвигается аномальная жара

7 Мая 2019 г.
В этот период движение фур по федеральным трассам будет ограничено
Новости Челябинска: Более 20 тысяч челябинцев встретят Первомай на главной площади города

Более 20 тысяч челябинцев встретят Первомай на главной площади города

1 Мая 2019 г.
Челябинская область присоединится к всероссийскому празднованию Дня весны и труда
Новости Челябинска: «Мертвые души» по - челябински

«Мертвые души» по - челябински

30 Апреля 2019 г.
Челябинский регоператор приписывал лишних жильцов
Новости Челябинска: Апрельская «зима»: на Урал пришли снегопады

Апрельская «зима»: на Урал пришли снегопады

29 Апреля 2019 г.
Снег выпал в Челябинске и Екатеринбурге
Новости Челябинска: Из Екатеринбурга в Магадан - прямым рейсом

Из Екатеринбурга в Магадан - прямым рейсом

26 Апреля 2019 г.
«Уральские авиалинии» открыли новый маршрут
Новости Челябинска: Челябинцев со своей культурой знакомят студенты из Африки

Челябинцев со своей культурой знакомят студенты из Африки

25 Апреля 2019 г.
Студенты из африканских стран организовали праздник
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Челябинска: На Урале продолжают восстанавливать газопровод после пожара

На Урале продолжают восстанавливать газопровод после пожара

7 Мая 2019 г.
В результате аварии на газопроводе никто не пострадал
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356