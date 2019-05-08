Алексей Текслер, временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области, посетил с рабочим визитом Троицкий район. Глава Южного Урала заехал во дворы Троицка, где уже более месяца не вывозится мусор. По словам жителей поселка Энергетиков, контейнерные площадки во дворах уже давно завалены мешками с мусором, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru в Челябинске.

Также люди пожаловались на заброшенные руины бараков, здесь давно никто не живет. Заброшенные постройки не огорожены, не охраняются, и в них играют дети.

«Это просто бардак, мусор не вывозится, спиленные ветки деревьев лежат месяц и захламляют улицу, нужно срочно решить проблему. Разберите завалы! Для людей это небезопасно», - отметил врио губернатора Челябинской области.

Жители общежития поселка ГРЭС обратили внимание руководителя области на аварийное состояние своего жилья. Здание непригодно для жизни, но люди в нём живут, они пригласили Алексея Текслера посмотреть, в каких условиях вынуждены находиться.

«Несколько лет здание стоит без окон, с дырами в полу, со сломанными лестницами, в подъезде сырость. Отопления в квартирах нет с апреля, в подъездах разрушены лестницы», - пожаловалась жительница общежития.

Между тем, дом в прошлом году признан аварийным. Глава региона поручил незамедлительно расселить людей.

«Я не представляю, как в этом доме можно жить. Дал поручение мэру вместе с областными специалистами, как можно быстрее переселить людей. Исполнение проверю», - заявил Алексей Текслер.

Глава региона также заехал в поселок Гончарка - посмотреть на горы мусора, который никто не убирает. Руководитель области дал неделю главе города Александру Виноградову на исправление ситуации по уборке мусора и несанкционированных свалок, а также потребовал привести в порядок другие улицы и дворы Троицка.