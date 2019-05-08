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Челябинск готовится к шествию «Бессмертного полка»

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Челябинск
10:48 8 Мая 2019
челябинск, шествие, победа
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В шестой раз по главным улицам Челябинска пройдет «Бессмертный полк». Организаторы ожидают, что в акции примут участие более 300 тысяч южноуральцев. Жители Челябинской области выйдут на улицы с портретами отцов, дедов и прадедов, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, сообщает собственный корреспондент sibnovosti.ru в Челябинске.

Шествие в Челябинске пройдет от Южно-Уральского университета до главной площади города. Затем колонна свернет к «Вечному огню». Более 700 волонтеров будут сопровождать участников «Бессмертного полка» и оказывать необходимую помощь.

«Традиционно в голове колонны проедут красные «Победы», участники шествия пронесут огромную копию Знамени Победы и штандарт «Бессмертного полка Танкограда», - рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Организаторы акции  напоминают участникам, что транспаранты с фотографиями  лучше защитить от непогоды, однако использовать стекло для защиты портрета  не рекомендуется в целях безопасности.

 Фото: "Бессмертный полк" соц.сети

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