Челябинские врачи нашли способ борьбы с последствиями после инсульта

В областной клинической больнице №3 Челябинска освоили новую технологию спасения здоровья и жизни пациента при ишемическом инсульте. Если раньше пациенту проводили только тромболитическую терапию, которая позволяла растворить тромб, то сейчас возможности врачей расширились, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Речь идет о новой методике «тромбоэкстрации» - это механическое удаление тромбов из сосудов головного мозга. Высокотехнологичная операция может быть выполнена только в специальной операционной, оборудованной ангиографической установкой, и проводить ее могут только высококвалифицированные специалисты, знающие все тонкости анатомии сосудов мозга.

Уже проведена первая операция. Случай стал особенным, так как сочетал в себе сразу две манипуляции: тромбэкстракцию и стентирование сонной артерии. Как рассказывают врачи клиники, пациента доставили с выраженным неврологическим дефицитом – нарушениями в движениях руки и ноги, неразборчивой речью. Во время компьютерной томографии была зафиксирована закупорка сосудов, из-за которой в правое полушарие головного мозга не поступала кровь.

«Ситуация осложнялась тем, что тромб перекрывал не только внутреннюю сонную артерию – перекрыта была также одна из артерий, находящихся непосредственно в полости черепа. Было принято решение удалить тромбы механически – при помощи тромбэкстракции. Кроме того, мы тут же установили стент. Кровоснабжение было полностью восстановлено», - рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ОКБ №3 Сергей Глазырин.

На следующее утро у пациента полностью восстановились движения в руке и ноге. Сейчас он завершает курс в отделении реабилитации. Успех лечения стал возможным, в том числе, потому, что пациент сразу же после ухудшения самочувствия был доставлен родственниками в больницу.

«Если мы раньше говорили, что для проведения тромболизиса нужно успеть в течение трех часов, то теперь проведение данного вида лечения стало возможным в течение четырёх-пяти часов. Это временное окно продолжает увеличиваться, появляются новые методы лечения, такие, как тромбэкстракция, благодаря которому терапевтическое окно расширится до шести часов», - отметил заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ОКБ №3 Дмитрий Попов.

Фото минздрава Челябинской области