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В Челябинске почтили память воинов легендарного 35 танкового полка

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Челябинск
09:40 9 Мая 2019
челябинск, война, ветераны
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О подвигах 35-го челябинского добровольческого полка сняты фильмы и написаны книги. Танкисты с Южного Урала прошли свой тяжелый военный путь от Курска до Берлина. В этих рядах служил Василий Иванович Бабушкин. О нем родственники  рассказали собственному корреспонденту Sibnovosti.ru из Челябинска.

В преддверии празднования 9 Мая в южноуральских школах проходят уроки патриотизма.  Ветераны ВОВ, родственники и близкие вспоминают подвиги тех погибших солдат, чьи фото уже завтра «выстроятся» в многотысячную колонну «Бессмертного полка».  И история каждого героя уникальна.  

С начала войны Василий Бабушкин работал мастером на Магнитогорском металлургическом комбинате в доменном цехе. Когда на Южном Урале началось формирование добровольческих отрядов, многие из мужчин хотели попасть на фронт. Василий Бабушкин, только отметив свое 19-летие, сразу записался в ряды Красной Армии. Тогда он еще не знал, что ему предстоит пережить ожесточенные бои, получить тяжелые ранения, контузии и не раз гореть в своем танке.

В марте 1943 года в Челябинске собрали 35-й танковый корпус. Машины для участия в боях изготовили на Челябинском тракторном заводе. Солдат и технику погрузили на поезда и отправили в «Курское пекло».  

«Мой дедушка не любил рассказывать о войне. Даже спустя много лет эти воспоминания давались ему очень тяжело. В 125-й стрелковой дивизии он был корпусным сапером, полковым заряжающим, командиром танка. Он прошел войну от Курска до Берлина. Дважды получал тяжелые ранения. После осколочного попадания в живот дедушке пришлось очень долго восстанавливаться. Но каждый раз после госпиталя он возвращался на фронт», - рассказывает внучка героя ВОВ Людмила Баева.

После взятия Берлина 35-й танковый полк направился освобождать Чехословакию. Именно танк Василия Бабушкина первым «вошел» на захваченную территорию. Позже эту легендарную машину установят на пьедестале в Праге.

Из воспоминаний Василия Ивановича Бабушкина, которыми он делился со своими близкими: «Война переломила мою жизнь на «до» и «после». Есть моменты, о которых я буду помнить до конца своих дней, и они часто снятся мне в кошмарах. Когда мы на танках в жару пробираемся к месту дислокации, и очень хочется пить. Жара обжигает твое горло, а тело слабеет от обезвоживания. И вроде остановись, выйди к реке. До нее же рукой подать. Только пить воду было невозможно. Она вся была пропитана кровью. Тогда я понял, как наяву выглядят «багровые» реки».

В декабре 1945 года Василий Иванович был демобилизован из рядов Красной Армии. Весной 1946 года мужчина приехал в Есиль Тургайской области, где работал в депо всю свою жизнь слесарем-инструментальщиком. В декабре 1984 года Василия  Бабушкина не стало. Но о подвигах челябинского танкиста и его боевых товарищей до сих пор слагают легенды.

БАБУШКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 25.04.1923 - 29.12.1984, награжден двумя медалями «За отвагу», медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», есть юбилейные награды. В мирное время за доблестный труд был награжден медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда».

В Челябинске почтили память воинов легендарного 35 танкового полка

 

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