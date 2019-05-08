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В Екатеринбурге пройдут многотысячной колонной «Бессмертного полка»

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Челябинск
17:00 8 Мая 2019
ветераны, шествие, екатеринбург
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Акция пройдет в Екатеринбурге уже в седьмой раз. Формирование «Бессмертного полка» начнется 9 мая, в 9:00. Ожидается, что в шествии примут участие до 200 тысяч человек, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru в  Екатеринбурге.

В 11:00, после  завершении военного парада, колонна начнет движение по проспекту Ленина. Затем участники шествия пройдут по площади 1905 года и завершат праздничное шествие возле Дворца молодежи. На этой площадке будет работать военно-полевая кухня и состоится праздничный концерт.

Организаторы напоминают, что для участия в шествии «Бессмертного полка» регистрация не требуется. Однако необходимо соблюдать ряд правил: в целях безопасности в колонну «Бессмертного полка» не будут допускаться люди с большими сумками, стеклянной тарой, на велосипедах и роликах, с домашними питомцами. Кроме того, недопустимо использовать мероприятие для политической агитации или коммерческой рекламы.

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