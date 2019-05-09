Старейшему фронтовику Челябинска 104 года

Михаилу Константиновичу исполнилось104 года. Челябинец Михаил Резепин - старейший фронтовик области. Ветеран-долгожитель в силах не только выйти на главную площадь Челябинской области и увидеть парад, посвященный Дню Победы, этой весной он открывает свой очередной пчеловодческий сезон, сообщает корреспондент sibnovosti.ru со ссылкой на tvbrics.com.

Сегодня ветеран бодр и полон жизни: сдал нормы ГТО, взялся за изучение английского языка, играет в шахматы, сочиняет басни и патриотические стихи. Последние пару лет Михаил Константинович увлекся геополитическими процессами, даже карту мира себе прикупил, чтобы легче мыслить.

А пчеловод он потомственный, четыре поколения Резепиных разводили пчел: перетаскивали на себе ульи, берегли пчелиные семейства. Труд пчеловода не из легких, но Михаил Константинович справляется, передавать по наследству дело пока не собирается, хотя есть кому. У Резепина два сына, пять внуков и правнуков.

В своей жизни он немало выдержал и вынес: прошел всю войну, защищал Москву, участвовал в освобождении Польши и Чехословакии и чудом выжил, будучи смертельно раненым. Его, командира пулеметного взвода, вынесла санитарка Дуся Сазонова. После войны он пытался найти спасительницу, но не удалось, так и осталась в его руках только записка с ее именем.

Кстати, в прошлом сезоне 104-летний победитель, герой войны и повелитель пчел собрал 250 килограмм меда. И секрет своего долголетия Михаил Резепин видит исключительно в волшебной силе меда, принимает его ежедневно по ложке.