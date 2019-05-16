Южный Урал внедряет интерактивные путеводители для туристов

Посмотреть на Большую Каменную реку с высоты птичьего полета, узнать, как добраться до приюта «Гремучий ключ», или узнать, где растет самое толстое дерево национального парка «Таганай», гости могут теперь в визит-центре Центральной усадьбы. Здесь для туристов появились интерактивные путеводители, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Интерактивные путеводители известного южноуральского парка расскажут о его природе и обитателях, достопримечательностях и маршрутах.

«Мы старались подойти к изложению фактов нестандартно, и не просто сообщать, сколько видов животных обитает на Таганае, а рассказать, например, о таганайских рекордсменах – редких растениях, древних горных породах. Даже знатоки откроют там для себя много нового», - сообщил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

Информация представлена максимально наглядно, так что «полистать» тач-панели будет интересно и взрослым туристам, и совсем юным посетителям национального парка.

Фото : НП "Таганай"