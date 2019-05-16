Челябинцев штрафуют за распитие спиртного на улице

Жителям Челябинска грозит реальное наказание за распитие спиртного в общественных местах, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru в Челябинске.

Сотрудники правоохранительных органов начали активно проводить рейды по улицам и дворам южноуральской столицы. С наступлением тепла в городе участились правонарушения лиц в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе городского управления МВД напоминают жителям Челябинска, что за употребление спиртного в общественных местах предусмотрена административная ответственность по статьям 20.20 и 20.21 КоАП. А это штрафы до 1,5 тысяч рублей и даже административный арест.