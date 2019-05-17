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Из-за массовой гибели рыбы в реке Пышма возбудили уголовное дело

Главная Общество
Челябинск
10:36 17 Мая 2019
гибель, рыба, екатеринбург, дело, прокуратура
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Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку информации о гибели рыбы, размещенной в социальных сетях и СМИ, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Екатеринбурга.

Правоохранительные органы выяснили, что неустановленными лицами на правом берегу реки Пышма между пос. Старопышминск и пос. Становой была засыпана протока. Вода из реки перестала поступать в дражные разрезы, что повлекло в них массовую гибель рыбы. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 1,1 млн. рублей.

"В этой связи Свердловский межрайонный природоохранный прокурор направил материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки», - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В результате по факту массового мора рыбы в акватории реки Пышма близ Старопышминска возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РФ ("Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов").

Фото из youtube.com


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