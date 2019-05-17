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Южноуральцы высадили Аллею славы дзюдо

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Челябинск
15:49 17 Мая 2019
челябинск, аллея, спортсмены, посадка
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В Челябинске появилась Аллея славы дзюдо. Так южноуральцы поддержали акцию Международной федерации дзюдо (IJF) «Посади дерево», сообщает собственный корреспондент sibnovosti.ru в Челябинске.

Закладку аллеи организовала федерация дзюдо Челябинской области.  Горожане высадили ивы в сквере возле пруда «Девичьи слезы» в Ленинском районе Челябинска в знак заслуг знаменитых тренеров и спортсменов. 

«Это очень значимое событие. Во-первых, дань уважения, памяти тренеров, которые, к сожалению, уже ушли из жизни,  Я знаком с этими заслуженными людьми. Нам, молодому поколению, было важно слушать их советы, стараться не допускать ошибки. Во-вторых, Международная федерация дзюдо 2019 год объявила годом природы», - отметил двукратный чемпион Европы, обладатель пяти медалей чемпионатов мира, участник двух Олимпиад Кирилл Денисов. 

На табличках возле деревьев установлены имена пяти тренеров и восьми спортсменов. Каждый из них внес неоценимый вклад в развитие южноуральского дзюдо. 

«Харис Мунасипович Юсупов, Александр Васильевич Брюханов и другие. Жители города и района должны помнить, что были такие люди. Аллея тренеров. Аллея людей спорта. Это сплачивает, показывает молодому поколению, что бережно надо относиться к своей истории», - считает легендарный тренер по дзюдо Александр Миллер, подготовивший трех медалистов Олимпийских игр.  

За ивами будут ухаживать, поливать  сами дзюдоисты. Спортсмены хотят сделать ограждение возле каждого дерева, чтобы оно росло без травм и поломок.

Фото: cheljudo.ru


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