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Челябинская область вошла в пятерку лидеров регионов по числу пациентов с психическими расстройствами

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Челябинск
16:40 3 Августа 2019
психиатр, здоровье, медицина
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Минздрав, данные которого приводит RT, назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Так, в пятерку лидеров вошли: Санкт-Петербурге – 4,7 тыс пациентов, Москва – 2,8 тыс пациентов, Татарстан (2,5 тыс), Башкирия (2,4 тыс) и Челябинская область (2,1 тыс).

Наиболее благополучными в этом отношении названы: Ненецкий автономный округ (8 пациентов), Чукотка (44) и Магаданская область (56).

Всего в 2018 году диагноз «психические расстройства» первично поставили 59,1 тыс пациентов.

Фото с сайта health-lifestyle.org 

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