Исследование: в Челябинской области зафиксированы самые низкие цены на бензин в РФ

Минимальная стоимость бензина марки АИ-92 в конце июля 2019 года зафиксирована в Челябинской области (39,62 рубля за литр). Об этом пишут сегодня РИА Новости со ссылкой на данные собственного исследования.

Еще в шести регионах цена этой марки бензина была ниже 41 рубля за литр - это Томская область, Ингушетия, Курганская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская и Калужская области.

Бензин марки АИ-92 в конце июля 2019 года стоил больше 50 рублей за литр на Чукотке, в Якутии и Магаданской области.

В десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин АИ-92 также входят Камчатка (47,41 рубля за литр), Ненецкий автономный округ (45,64 рубля), Севастополь (45,41 рубля), Крым (45,33 рубля), Сахалин (44,69 рубля), Калининградская область (44,48 рубля), Адыгея (44,33 рубля за литр).

В среднем по России за семь месяцев 2019 года цена бензина марки АИ-92 выросла на 1,8%

Исследование также показало, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Москвы и Ненецкого автономного округа на свои среднемесячные зарплаты могут купить бензина больше, чем в других регионах России, меньше всего топлива могут приобрести жители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана.