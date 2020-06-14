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В Челябинске отказались от проведения парада Победы 24 июня

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Челябинск
23:55 14 Июня 2020
челябинск, парад, победа, отмена
Автор: Sibnovosti.ru
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В Челябинске не будут проводить парад Победы. Решение приняли на основании рекомендаций медиков, а также из-за действующего запрета на проведение массовых мероприятий, сообщает «Общественное телевидение России».

«Областным оперативным штабом принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники в Челябинске», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Челябинской области в период с 15 мая по 14 июня число выявленных случаев коронавируса увеличилось с 1 407 до 4 482 человек. За период пандемии в регионе выздоровели почти 2 400 человек, скончались 43.

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