Легенда хоккея Николай Макаров проведет юбилейный матч с ветеранами ХК "Трактор"

В этом году прославленный челябинский хоккеист Николай Макаров отмечает 70-летие. Юбилей хоккеист решил провести на льду с ветеранами челябинской команды "Трактор", сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

На главной ледовой арене Челябинска Николай Михайлович соберет на юбилейный матч друзей-хоккеистов. В товарищеском матче встретятся команды "Ветераны "Трактора" и "Друзья Макарова".

"Будут все мои самые близкие, родные, друзья. Проведем товарищеский матч, встретимся, пообщаемся. Все должно быть дружно и позитивно. Организаторы -Хоккейный клуб "Трактор" - устраивают автограф-сессию. У меня не так часто сейчас есть возможность давать автографы, так что почувствую себя "звездой", - шутит руководитель Федерации хоккея Челябинской области Николай Макаров.

В составах команд много известных личностей. За ветеранов сыграют: Максим Смельницкий, «№22» – тренер ХК "Белые медведи", Андрей Кудинов, «№24» – президент Федерации хоккея Челябинска, любимцы болельщиков: Дмитрий Демидов, «№26» и Марат Аскаров, «№32». Выведет на лед команду тренер Анатолий Зиновьевич Картаев. Для любителей хоккея организован свободный вход.

Напомним, Николай Макаров является бронзовым призером чемпионата СССР (1976-1977 гг.) в составе "Трактора", серебряным призером чемпионата Финляндии (SM-Liiga) (1982-1983 гг.) в составе "Jokerit" Helsinki, чемпионом мира и Европы (1980-1981 гг.).

Легенда клуба провел за ХК "Трактор" 13 сезонов, в которых сыграл 521 матч и набрал 223 очка. В 1981 году Николай Макаров установил рекорд результативности для защитников. Хоккеист награжден орденом "Знак Почета", орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Фото ХК "Трактор".