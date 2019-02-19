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Сборная команда УрФО выиграла I зимние международные спортивные игры «"Дети Азии"»

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Челябинск
15:08 19 Февраля 2019
челябинск, спортсмены, игры
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В Южно-Сахалинске завершились I зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Соревнования проходят, благодаря инициативе главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова. В 2019 году международным комитетом игр было принято решение о проведении Первых зимних международных состязаний среди российских и зарубежных спортсменов, сообщает собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Первые зимние игры «Дети Азии» прошли под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина, ЮНЕСКО и Международного Олимпийского комитета, а также при полной поддержке Правительства Российской Федерации, Олимпийского совета Азии, Олимпийского комитета России, Министерства спорта России.

Соревнования  состоялись  по 8 видам спорта: фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина.

Южноуральские спортсмены ярко выступили в соревнованиях по сноуборду. И в первую очередь стоит выделить Ярослава Степанко. Молодой спортсмен завоевал сразу три золотых медали – в параллельном слаломе, параллельном слаломе-гиганте и командном слаломе. Также три медали на счету Марии Волгиной– 2 золотых (параллельный слалом и командный слалом) и 1 серебряная (параллельный слалом-гигант). Наконец, еще одну золотую медаль в копилку Уральского федерального округа принесла Варвара Скочигорова в слоупстайле. Также на ее счету бронза в состязаниях «биг-эйр».

В горных лыжах отличился Семен Челмакин, ставший победителем в слаломе среди юношей. Наконец, 7-ю золотую медаль принесли хоккеисты, основу которой составили магнитогорские спортсмены.

«По итогам соревнований спортсмены Уральского федерального округа выиграли командный зачет. В активе уральцев 10 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград», - сообщает министерство спорта Челябинской области.

В Первых зимних международных спортивных играх «Дети Азии» Уральскому федеральному округу удалось обогнать команду их Москвы и Сахалина. Республика Корея заняла четвертое место в таблице, Сибирь - пятое.

 

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