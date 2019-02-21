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Горнолыжники готовятся к Кубку мира-2019 по фристайлу

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Челябинск
14:59 21 Февраля 2019
челябинск, спорт, фристайл, лыжи, горнолыжник, кубок, мира
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Участники Кубка мира-2019 по фристайлу уже в полном составе прибыли на Южный Урал. На горнолыжном курорте  «Солнечная долина» начались первые тренировки. Спортсмены довольны подготовкой к соревнованиям со стороны организаторов и уверены, что Кубок мира станет точкой притяжения болельщиков, сообщает  собственный корреспондент Sibnovosti.ru из Челябинска.

Горнолыжники готовятся к Кубку мира-2019 по фристайлу

Зарубежные звезды знакомятся с трассой и русской национальной кухней. Повара «Солнечной долины» традиционно готовят для спортсменов пирожки, блины и сладости. Спортсмен Эбби Маккьюэн (Канада) рассказал, что впервые познакомился с русскими блюдами в Сочи на Олимпийских играх.

«Я удивлен. Мне у вас нравится – красивая природа, хороший горнолыжный курорт, прекрасные условия для проживания. Приятно здесь проводить время. С нетерпением жду соревнований, хочется показать свой максимальный результат. Знаю, что и многие спортсмены из других команд высоко оценивают организацию Кубка мира у вас в России», – отметил участник Кубка мира-2019 Эбби Маккьюэн.

Француз Мариэль Берже-Саббатель также отметил отличную подготовку и организацию этапа Кубка мира:

«Чувствуется, что организаторы хорошо подготовились, спасибо им за это. С точки зрения соревнований, этот горнолыжный курорт ничем не отличается от европейских, на которых уже давно проводятся подобные состязания И что самое важное, болельщики очень тепло относятся ко всем спортсменам, это очень импонирует».

Горнолыжники готовятся к Кубку мира-2019 по фристайлу

Напомним, старт Кубка мира-2019 по фристайлу состоится 23 февраля. 

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